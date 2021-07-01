В Кремле заявили, что намерения Украины стать членом НАТО - "перечеркнут перспективы нормализации с Россией"

КИЕВ. 1 июля. УНН. Стремление Украины в НАТО якобы “может усилить напряженность во всей Европе” и перечеркнуть перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью федеральному Первому каналу, пишет УНН.

Детали

По его словам, Украина — якобы “не самостоятельное государство, она находится под прямым влиянием США”. Песков заявил также, что Киев рассчитывает вступлением в якобы “антироссийский военный союз” решить “свои внутренние проблемы, в том числе — проблему Донбасса”.

“Это является очень серьезным заблуждением. Устремление (Киева) в сторону НАТО, наоборот, может добавить больше нестабильности всему европейскому континенту. Фактически, может перечеркнуть перспективы к нормализации отношений между Россией и Украиной и добавить изрядно напряженности по всему периметру наших границ”, — сказал представитель Кремля.

Он решил добавить, что для президента РФ Владимира Путина “это является очень большой, глубокой обеспокоенностью”. “Это является причиной для принятия мер для обеспечения безопасности наших границ, по обеспечению паритета на европейском континенте. Ни у кого не должно быть сомнений, что президент Путин понимает всю потенциальную опасность таких устремлений Украины. Президент Путин и руководство России заранее занимаются архитектурой тех мер безопасности, которые застрахуют нас на случай продолжения этих провокационных устремлений Украины”, — заявил в который раз представитель Кремля.

Контекст

Перед встречей глав США и РФ Песков заявлял, что Путин “при необходимости” обозначит Байдену позицию РФ по вступлению Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден по итогам саммита Североатлантического союза заявил, что Украине для вступления в НАТО необходимо искоренить коррупцию. Кроме этого, необходимо выполнить и другие критерии, в частности — выполнение реформ.

В тоже время глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в НАТО не сложились.