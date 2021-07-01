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Новости: Политика
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В Украине вырастут налоги. Рада сделала первый шаг

В Украине вырастут налоги. Рада сделала первый шаг

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. "За" проголосовали 265 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Законом предусматривается индексация отдельных налоговых ставок и повышение рентных платежей.

Таким образом, законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты, которыми предлагается:

увеличить ренту за добычу железной руды, повысить ставки налогов за использование воды и лесов, экологического налога и акциза на алкоголь.

Законопроект предусматривает борьбу с уклонением от уплаты рентных платежей за добычу полезных ископаемых и акцизов на табачные изделия.

Предлагается ввести минимальный налог с 1 гектара товарной с/х земли в размере 4,5% от стоимости земли. Также речь идет об ограничении возмещения НДС для посредников по продаже потребительских товаров.

Напомним

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады рекомендовал принять законопроект №5600 в первом чтении.

На внеочередном заседании Рада также приняла ряд законопроектов, в частности: президентский закон об олигархах, законопроект, предусматривающий изменения в Бюджетный кодекс, и закон о коренных народах Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, налоги
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