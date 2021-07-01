США создадут в Одессе морскую базу за 12 млн долларов

КИЕВ. 1 июля. УНН. Комплекс базирования и обслуживания корабельно-катерного состава, водолазной и штурмовой подготовки для морской охраны Госпогранслужбы построят в Одессе. Как сообщила УНН пресс-секретарь отряда Морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк, создание полноценной базы морской охраны профинансируют США, стоимость проекта - 12 млн долларов.

Детали

Уже началось проектирование объекта. Новая база будет построена в Практической гавани, на месте уже существующего пункта базирования. Сейчас там идет демонтаж недостроенных объектов.

"Проект обсуждался давно. На основании предварительных расчетов общая сумма составила 12 млн долларов. Сейчас проходит проектирование, производятся подробные расчеты. После завершения этого этапа можно будет говорить о сроках строительства", - сказала Наталья Гуменюк.

На новой базе планируется установка судоремонтных мощностей и тренировочного центра. Наталья Гуменюк уточнила, что данный проект обсуждался давно и сдвинулся с мертвой точки благодаря тому, что в Одессе готовятся к получению патрульных кораблей OCEA французского производства, обслуживание которых требует новых технических возможностей.

Дополнение

Напомним, что первая информация о том, что Франция поставит в Украину партию патрульных катеров OCEA FPB 98, появилась в 2019 году. Согласно сообщениям, пять катеров будут построены на судостроительном заводе "Нибулон" в городе Николаев.

25 июня текущего года на своей странице в Фейсбук министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что поставка первого французского патрульного катера типа ОСЕА в Украину ожидается в декабре 2021 года.

"Всего в 2022 году будет получено 9 кораблей. В рамках контракта также будут подготовлены 240 членов экипажей кораблей и 120 техников. Контракт предусматривает также и создание баз обслуживания в Украине. В дальнейшем поддержка кораблей будет осуществляться на украинских предприятиях", - сообщил Аваков.