Украинцев ожидает повышение налогов: к чему готовиться

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроект № 5600, который предусматривает повышение налогов для украинцев. Какие именно изменения предлагает законопроект - подробно рассказывает УНН.

Детали

Законопроектом вносятся изменения в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, которыми предлагается увеличить на 5%:

ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения) и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен 2020 года.

Увеличить на 14,5%:

ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специальное использование лесных ресурсов с учетом индекса цен производителей промышленной продукции 2020 года.

Закон также предлагает действующую ставку акциза за 1 л пива, сменить на ставку за 1 л 100-процентного спирта, исходя из средневзвешенной крепости пива за 2019-2020 годы 4,88 процента объемных единиц и индекса потребительских цен 2020 года 5%.

Также в администрировании налогов и сборов предлагается:

предоставить право контролирующим органам взимать налоговый долг, возникший в результате неуплаты самостоятельно определенного плательщиком денежного обязательства в налоговой декларации или уточняющем расчете, за счет наличности и/или средств со счетов в банках такого должника по решению контролирующего органа без обращения в суд;

установить обеспечение налоговым залогом доначисленных по результатам контрольно-проверочной работы сумм денежных обязательств, на время административного или судебного обжалования;

установить временное ограничение (по решению суда) в праве выезда руководителя юридического лица - должника за границу до полного погашения налогового долга;

предоставить право налоговым органам получать по запросу информацию (объяснение) от плательщика не только по факту выявленного правонарушения, но и по другим вопросам, связанным с налогообложением, возможных нарушений в хозяйственной деятельности плательщика, осуществленных операциях.

В налоге на доходы физических лиц предлагается:

ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости;

освободить от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства" и государственной программы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины, а также суммы средств, полученных плательщиком налога на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

В налоге на добавленную стоимость предлагается:

Установить ограничения бюджетного возмещения НДС для плательщиков-посредников, в случае приобретения и/или импорта товаров, что в дальнейшем поставляются на таможенной территории Украины.

Расширить базу налогообложения за счет налогообложения операций по поставке всего рынка жилья (объектов жилищного фонда), кроме строящегося жилья за бюджетные средства.

Отмечается, что обложению НДС подлежат операции по реализации Национальным банком Украины драгоценных металлов (кроме инвестиционного золота) физическим и юридическим лицам.

В акцизном налоге предлагается:

Отменить льготы по акцизному налогу для плательщиков, осуществляющих поставку электрической энергии (когенерационной и/или возобновляемых источников).

Ограничить накопление запасов табачных изделий перед повышением ставок акцизного налога.

На производителей и импортеров переносят обязанность уплаты 5% акцизного налога с розничных продаж табачных изделий, который сегодня платят субъекты розничной торговли.

В части о Едином налоге предлагается:

С плательщиков единого налога 4 группы исключить плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы, страусов и перепелов.

Не включать в состав дохода плательщиков единого налога 1-3 группы доходы, полученные в виде частичной или полной компенсации процентных (процентных) ставок, которая выплачивается в рамках: бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства", госпрограммы внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем на условиях, определенных Кабмином.

В состав дохода не будут включать и средства, полученные налогоплательщиком на безвозвратной основе от Фонда развития инноваций.

В налоге на военный сбор предлагается:

освободить доходы, полученные налогоплательщиком в виде частичной или полной компенсации процентных ставок, которая выплачивается в рамках бюджетной программы "Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства".

Для владельцев и пользователей земучастков сельскохозяйственного назначения вводится минимальное налоговое обязательство с 1 гектара такой земли.

В частности, отмечается, что принятие законопроекта позволит получить дополнительные поступления в сводный бюджет около 50 млрд гривен в расчете на год.

Напомним

В первом чтении Верховной Рады "за" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины проголосовали 265 народных депутатов.