Каблуки раздора: в парламенте выступили против того, чтобы женщины-военные шагали на каблуках на параде ко Дню Независимости

КИЕВ. 2 июля. УНН. Унижением женщин-военных назвали в парламенте инициативу Минобороны согласно которой участники парада ко Дню Независимости Украины должны шагать на каблуках. С заявлением об этом с трибуны парламента выступила заместитель председателя ВР Елена Кондратюк, передает корреспондент УНН.

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“Статья 24 Конституции Украины четко говорит о равных правах и возможностях мужчин и женщин. Мы много говорили об уважении к армии. Мы знаем и понимаем, что и в вооруженных силах должны с уважением относиться к женщинам военным. Мы очень долго шли к обеспечению равных прав и возможностей женщин-военных... И как можно опорочить эту простую идею-вдохновение. Это провести парад военный к 30-летию Независимости где военные-женщины должны шагать на каблуках. Этот свирепый трэш, простите, мы увидели на сайте Министерства обороны. Господин министр обороны, вы так приближаете нашу армию к стандартам НАТО? Считайте это нашим открытым обращением провести расследование и доложить обществу кто принял такое решение? Отчитаться сколько средств было потрачено на закупку этой обуви из наших налогов и кто понесет материальную ответственность? Публично извиниться за такое унижение перед армией и ветеранками”, — заявила Кондратюк.

Она напомнила, что благодаря изменениям последних лет в вооруженных силах служит более 31 тысячи женщин, из них более 4100 являются офицеркамы. Статус участника боевых действий получили более 13,5 тысяч женщин.

Ее заявление поддержала часть женщин-нардепов. Некоторые из них даже выставил на трибуну парламента туфли на каблуках.

Контекст

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями по главной улице столицы будет маршировать женская “коробка” военнослужащих ВСУ. Как сообщили в Минобороны, курсантки на параде будут идти новым строевым шагом — ногу поднимать ниже. И пойдут на каблуках.