Кремль: никакой подготовки к встрече Путина и Зеленского не ведется

КИЕВ. 2 июля. УНН. Никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется, заявил в пятницу пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

В беседе с журналистами представитель Кремля заметил, что слова Зеленского о разности народов двух стран якобы “никак не укладываются в процесс подготовки встречи” лидеров.

“Да и, кстати сказать, если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются”, — подчеркнул Песков.

Ранее

Тема о том, что украинцы и русские якобы “один народ” активизировалась на прямой линии президента РФ, во время неё Путин объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список “недружественных стран”.

“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ”, — сказал российский президент во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.

Тогда же Путин заявил, что планирует написать статью в которой хочет доказать, что украинцы и россияне якобы “один народ”.

Теоретическая встреча Зеленского и Путина

При этом ещё в конце мая в Кремле заявили, какую тему Путин может обсуждать с Зеленским в контексте оккупированного Крыма — а именно так называемый “контекст приграничного сотрудничества по линии регионов двух стран”.

20 мая Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции сказал, что разговор между офисами президентов Украины и России о встрече президентов обох стран Владимира Зеленского и Владимира Путина начат.

В тот же день в Кремле подтвердили контакты по подготовке гипотетической встречи президента России Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского.