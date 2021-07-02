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Судебная реформа 2.0: Рада разблокировала подписание закона о ВККС с правкой о международных экспертах

Судебная реформа 2.0: Рада разблокировала подписание закона о ВККС с правкой о международных экспертах

КИЕВ. 2 июля. УНН. Верховная Рада отклонила два проекта постановлений об отмене голосования за законопроект, который предусматривает перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей Украины, где решающий голос в отборе кандидатов в ВККС отдается независимым международным экспертам, передает УНН.

Детали

Ни один из проектов постановлений №3711-д-П и №3711-д-П1 об отмене решения Верховной Рады о ВККС не набрал минимально необходимых 226 голосов.

Дополнение

ВР возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей с правкой о международных экспертах 29 июня.

Так, законопроект приняли с принципиальной правкой № 453 (авторы Анастасия Радина, Никита Потураев и другие представители фракции “Слуги народа”), которой предложено отказаться от так называемой “формулы 2+2” в принятии решений конкурсной комиссией, что предложил комитет по вопросам правовой политики и которая балансирует принятие решений между представителями Совета судей и международными экспертами, а отдать решающий голос в отборе кандидатов в ВККС независимым международным экспертам и по сути лишить представителей Совета судей возможности блокирования решений. То есть приоритет в решении вопроса отдан международным партнерам.

Что было ранее

Верховная Рада 16 октября 2019 года приняла законопроект, что было первой попыткой так называемой судебной реформы Президента Владимира Зеленского. Он вступил в силу осенью 2019 года. Документ, в частности, предусматривал роспуск состава ВККСУ и сокращение числа его членов с 16 до 12. С тех пор отбор новых судей приостановлен.

Источник: УНН
Теги: суд, ВР, реформы, Владимир Зеленский
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