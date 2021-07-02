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Кремль заявил, что "в России нет желания разместить свой флаг на территории Украины, мы уважаем ее суверенитет"

Кремль заявил, что "в России нет желания разместить свой флаг на территории Украины, мы уважаем ее суверенитет"

КИЕВ. 2 июля. УНН. Москва “не имеет желания размещать российский флаг на территории Украины”, поскольку якобы с “уважением относится к ее суверенитету”, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Нет, у нас нет желания российский флаг разместить в Украине”, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Детали

“Мы с уважением относимся к суверенности Украины, но, конечно, не можем как-то позитивно реагировать на подобные слова президента (Украины Владимира) Зеленского”, — заявил Песков, комментируя высказывания украинского президента, который отказался признать россиян и украинцев одним народом и заявил, что в обратном случае на Охотном ряду, скорее всего, “развевался бы желто-синий флаг”.

“Здесь я затрудняюсь в том, чтобы даже хоть как-то проанализировать, почему сказаны такие слова (президентом Украины). С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста, этого я тоже исключить не могу. Звучит странно”, — сказал представитель Кремля.

Песков решил сообщить, что слова “один народ” и “братский народ”, которые президент РФ Владимир Путин недавно употреблял соответственно в отношении россиян и украинцев, россиян и белорусов, являются якобы синонимами. “Мы один народ, но два разных государства. Это абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. Действительно, после распада Советского Союза мы оказались вдруг в разных государствах”, — заявил пресс-секретарь президента РФ. “Естественно, каждое государство является абсолютно суверенным, но народ-то все равно один”, — считает Песков. По его словам, “тут можно переписывать историю сколько угодно, как это некоторые пытаются делать в Украине, но народ все равно един”.

Контекст

Тема о том, что украинцы и русские якобы “один народ” активизировалась на прямой линии президента РФ, во время неё Путин объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список “недружественных стран”.

“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ”, — сказал российский президент во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.

Тогда же Путин заявил, что планирует написать статью в которой хочет доказать, что украинцы и россияне якобы “один народ”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Кремль
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