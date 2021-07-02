Кремль заявил, что "в России нет желания разместить свой флаг на территории Украины, мы уважаем ее суверенитет"

КИЕВ. 2 июля. УНН. Москва “не имеет желания размещать российский флаг на территории Украины”, поскольку якобы с “уважением относится к ее суверенитету”, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

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“Нет, у нас нет желания российский флаг разместить в Украине”, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Детали

“Мы с уважением относимся к суверенности Украины, но, конечно, не можем как-то позитивно реагировать на подобные слова президента (Украины Владимира) Зеленского”, — заявил Песков, комментируя высказывания украинского президента, который отказался признать россиян и украинцев одним народом и заявил, что в обратном случае на Охотном ряду, скорее всего, “развевался бы желто-синий флаг”.

“Здесь я затрудняюсь в том, чтобы даже хоть как-то проанализировать, почему сказаны такие слова (президентом Украины). С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста, этого я тоже исключить не могу. Звучит странно”, — сказал представитель Кремля.

Песков решил сообщить, что слова “один народ” и “братский народ”, которые президент РФ Владимир Путин недавно употреблял соответственно в отношении россиян и украинцев, россиян и белорусов, являются якобы синонимами. “Мы один народ, но два разных государства. Это абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. Действительно, после распада Советского Союза мы оказались вдруг в разных государствах”, — заявил пресс-секретарь президента РФ. “Естественно, каждое государство является абсолютно суверенным, но народ-то все равно один”, — считает Песков. По его словам, “тут можно переписывать историю сколько угодно, как это некоторые пытаются делать в Украине, но народ все равно един”.

Контекст

Тема о том, что украинцы и русские якобы “один народ” активизировалась на прямой линии президента РФ, во время неё Путин объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список “недружественных стран”.

“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ”, — сказал российский президент во время ежегодной прямой линии, отвечая на вопрос журналиста.

Тогда же Путин заявил, что планирует написать статью в которой хочет доказать, что украинцы и россияне якобы “один народ”.