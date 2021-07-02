ЕС решил выделить 2,3 млрд евро на "Восточное партнерство": какие приоритеты для Украины

КИЕВ. 2 июля. УНН. В Европейском Союзе подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", что подкрепляется инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро, сообщил во время брифинга представитель Еврокомиссии Петер Стано. Для Украины определили пять флагманских инициатив в рамках этого плана, сообщила Еврокомиссия в коммюнике, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня Еврокомиссия и Высокий представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - ред.) внесли предложение, как продвигаться с приоритетами сотрудничества между ЕС и участниками "Восточного партнерства" в последующие годы. Сегодняшнее предложение предусматривает пят долгосрочных целей и фокусируется на проиритетах нашего последующего сотрудничества... Эта всесторонняя повестка дня предусматривает развитие торговли и экономический рост, создание новых рабочих мест, инвестиции в сообщение, усиление демократических институтов и верховенства права - это очень важный момент, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивностью", - отметил Петер Стано.

"Частью принятого предложения является региональный экономический и инвестиционный план в размере 2,3 миллиарда евро, который поддержит восстановление после коронакризиса и долгосрочную устойчивость стран "Восточного партнерства", - рассказал представитель Еврокомиссии.

Детали

Так, этим экономическим и инвестиционным планом 2,3 миллиарда евро будут предлагаться в виде грантов, смешанных инструментов и гарантий, с потенциалом для мобилизации до 17 миллиардов евро в виде государственных и частных инвестиций. "Это предложение внесет вклад в обсуждение будущей политики в отношении "Восточного партнерства", в том числе на саммите "Восточного партнерства", запланированного на декабрь 2021 года", - указано в коммюнике Еврокомиссии.

В Еврокомиссии отмечают, что этот план предлагает конкретные флагманские инициативы для каждой из стран-партнеров.

Флагманские инициативы для Украины следующие:

Поддержка инновационной и конкурентоспособной экономики - прямая поддержка 100 тысяч МСП

Экономический переход для сельских районов - помощь более чем 10 тысячам мелких фермерских хозяйств

Улучшение сообщения за счет модернизации пунктов пересечения границы

Ускорение цифровой трансформации - модернизация общедоступной IТ-инфраструктуры

Повышение энергоэффективности и поддержка отрасли по возобновляемому водороду

Предложения, как указано, будут обсуждены с партнерами, странами-членами ЕС, гражданским обществом и другими ключевыми заинтересованными сторонами в преддверии 6-го саммита "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

Справка

"Восточное партнерство" (ВП) - внешнеполитическая инициатива ЕС, распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза - Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Стратегическим интересом Украины относительно "Восточного партнерства" является предоставление заинтересованным странам-партнерам перспективы членства в ЕС и, как следствие, превращение инициативы на соединяющее звено с политикой расширения ЕС.

Инициативу формально основали на Пражском учредительном саммите "Восточного партнерства" 7 мая 2009 года.