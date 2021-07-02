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Украина в Женеве произнесла совместное заявление о влиянии дезинформации на права человека от имени почти 60 государств - МИД

Украина в Женеве произнесла совместное заявление о влиянии дезинформации на права человека от имени почти 60 государств - МИД

КИЕВ. 2 июля. УНН. Украина произнесла совместное заявление о негативном влиянии дезинформации на права человека от имени почти шестидесяти государств, в том числе США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Латвии, Литвы, Польши, во время работы 47-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Эта инициатива стала продолжением шагов Украины в контексте активизации международных усилий для борьбы с дезинформацией, в частности на основе правозащитного подхода.

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"Дезинформация может подорвать свободу выражения мнений, способствовать дискриминации меньшинств, вмешиваться в частную жизнь людей и препятствовать распространению информации", - отмечается в документе.

Детали

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, Украина и другие государства-подписанты заявления призвали все заинтересованные стороны к консолидированным усилиям для преодоления дезинформации путем укрепления прав человека, продвижения принципов равенства и недискриминации.

"Любая политика или законодательство в сфере противодействия дезинформации должны уважать права человека и основные свободы в соответствии с международным правом. Мы призываем все государства воздерживаться от проведения и спонсирования дезинформационных кампаний, осуждать такие действия и бороться с дезинформацией при полном уважении прав человека", - говорится в заявлении.

Добавим

В новом докладе ООН по правам человека отмечается, что во время вооруженного конфликта на Востоке Украины жертвами насилия стали стали около 4 тысяч задержанных с обеих воюющих сторон. Около 2 500 случаев пыток зафиксировано со стороны вооруженных групп на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками".

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина
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