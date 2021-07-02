Отчаяние железнодорожников, сокращение перевозок, критическое состояние инфраструктуры: ВСК предсатвила отчет по Укрзализныце

КИЕВ. 2 июля. УНН. Временная следственная комиссия по Укрзализныце на своем заседании в пятницу, 2 июля, утвердила отчет о текущем состоянии железнодорожного транспорта по материалам собственного расследования. О главных выводах и предложениях рассказала глава ВСК, народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, передает УНН.

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"Состояние, в котором сейчас оказалась Укрзализныця, уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. В последние годы железная дорога не способна перевозить всех желающих путешествовать пассажиров. Неспособна она перевезти и все грузы, транспортировка которых необходима для экономики и обороноспособности государства. Если сейчас в работу не включится вся вертикаль власти, которая несет ответственность за работу государственного стратегического предприятия - последствия будут катастрофическими", - отмечает Гришина.

Детали

По ее словам, пассажирские перевозки Укрзализныци постоянно сокращаются. По прогнозам экспертов ВСК, в 2021 году объемы перевозок пассажиров будут окончательно утрачены и составят не более 65% от уровня 2019 года, уменьшается количество пригородных пассажирских перевозок - за последние 5 лет их объем сократился на более чем 52%.

В то же время работники Укрзализныци доведены до отчаяния, рассказала руководительница ВСК во время презентации отчета.

"В области являются нормой зарплаты в 5-6 тысяч гривен, квалифицированные работники массово уходят из Укрзализныци. Такие действия правления Укрзализныци и наблюдательного совета привели к увольнению 169 тыс. (55%) преимущественно квалифицированных работников - в частности тех профессий, обеспечивающих перевозочный процесс" , - рассказала Гришина.

Она отмечает и критическое состояние инфраструктуры и подвижного состава. Около 60% локомотивов, работающих на путях Укрзализныци, технически не пригодны для эксплуатации.

"Речь идет о постоянной опасности, которая подстерегает всех, кто работает и пользуется железной дорогой. Машинисты выводят на разбитые колеи Укрзализныци обломки устаревшей техники, рискуя собственной жизнью и жизнью пассажиров, так как план обновления и модернизации подвижного состава, который является определяющим для работоспособности области, был выполнен лишь на 65,1%, не освоено почти 13 млрд грн", - сообщила Гришина.

Также проверкой установлено, что в течение 2016 - 2021 гг. правление и наблюдательный совет АО "УЗ" составляли финансовые планы по искусственно заниженной на 24% себестоимости перевозок, Мининфраструктуры их согласовало, а Кабинет министров утверждал.

"Таким образом, путем обмана системная многолетняя деградация и упадок стратегической для государства отрасли выдавались за благополучие и развитие", - заключает Гришина.

Вывод

ВСК предложила Кабинету министров Украины изменить кадровую политику "Укрзализныци" и предусмотреть в квалификационных требованиях к претендентам на руководящие должности обязательное профильное образование и релевантный опыт работы не менее 10 лет.

Кроме того, предлагается обеспечить повышение заработных плат рабочих профессий в соответствии с Отраслевым соглашением с учетом рыночного обоснованного уровня.

Также среди требований ВСК - подготовка инвестиционной программы и неукоснительное соблюдение.

Отчет ВСК будет направлен Президенту Украины, премьер-министру, министру инфраструктуры, народным депутатам и Офису Генерального прокурора.