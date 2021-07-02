Грубо пренебрегают правами Украина: в МИД отреагировали на закон Путина о блокировании акватории в Керченском проливе

КИЕВ. 2 июля. УНН. Закон президента России Владимира Путина о блокировании акватории в Керченском проливе пренебрегает правами Украины как прибрежного государства относительно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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“Этот закон грубо пренебрегает правами Украины как прибрежного государства относительно Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Россия как государство-оккупант продолжает целенаправленную политику милитаризации Черноморского региона, создает очередные препятствия для международной навигации и превращает Азовское море в свое внутреннее озеро. Такие агрессивные действия угрожают как национальной безопасности Украины, так и безопасности и стабильности Юго-Восточной Европы”, — отметил Николенко.

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В частности, представитель отметил, что находясь под непосредственным руководством Президента России, Росгвардия может быть использована для создания дополнительных необоснованных препятствий для свободы мореплавания в Керченском проливе и Азовском море.

Он также подчеркнул, что под охраной Росгвардии находятся акватория Керченского пролива, Крымского моста, энергомоста и газопровода между Россией и временно оккупированным Крымом.

Добавим

“Привлечение российской национальной гвардии подчеркивает срочную необходимость консолидированного международного ответа на противоправные действия России в Черном и Азовском морях”, — подчеркнул представитель МИД.

1 июля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Росгвардии “блокировать территории и акватории объектов для пресечения попыток незаконного проникновения”.

Напомним

Россия с 24 апреля, запретила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря.