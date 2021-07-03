На фоне украинских учений Sea Breeze: Россия устроила маневры авиации над Черным морем

КИЕВ. 3 июля. УНН. Экипажи самолетов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) России совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) РФ провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Черноморского флота РФ.

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"От Морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ЮВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - говорится в сообщении.

детали

Как отмечается, учебные задачи выполняли более 10 самолетов. Кроме того, как указано, экипаж самолета-амфибии Бе-12 из состава российской морской авиации выполнил разведку условных целей в акватории Черного моря.

Экипажами, как отмечается, были отработаны условные ракетные и бомбовые удары. Кроме того, как сообщается, военные летчики выполнили простые и сложные полетные задания со средних и малых высот с учетом преодоления средств противовоздушной обороны кораблей условного противника.

Напомним

28 июня в акватории Черного моря стартовали крупные военно-морские учения Sea Breeze - 2021. Соорганизаторами этих многонациональных учений выступают Украина и США.

В этом году учения серии "Sea Breeze" являются самыми масштабными, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц, они продлятся с 28 июня по 10 июля в городе Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и других районах нашей страны. Участие принимают около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5000 личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

На фоне учений Sea Breeze Россия во вторник, 29 июня, уже провела в оккупированном Крыму собственные маневры - учебную проверку боевой авиации и средств ПВО.