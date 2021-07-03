Все заявления беспочвенны: пограничники ответили Лукашенко по "оружию из Украины"

КИЕВ. 3 июля. УНН. За последние полгода украинские пограничники задержали на границе с Беларусью 27 единиц оружия. И это меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы.

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"Все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины - беспочвенны. Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", - указали в ГПСУ.

Детали

Так, по данным Госпогранслужбы, с начала года на украинско-белорусской границе военные ГПСУ прекратили попытки незаконного перемещения через границу 27 единиц оружия, из которых 12 единиц охотничьего, 13 - холодного и по одному - газового и пневматического. В ГПСУ отметили, что за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на 6 единиц оружия больше.

По имеющимся у Госпогранслужбы Украины данным, соответствующие показатели белорусской стороны на смежном участке границы еще ниже.

"По данным белорусской стороны, за 5 месяцев этого года в целом на въезд и выезд белорусские пограничники задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", - говорится в сообщении.

Что было ранее

В пятницу, 2 июля, стало известно, что Лукашенко приказал полностью закрыть границу Беларуси с Украиной, пытаясь перекрыть, как он называет, "приток оружия". И подобные заявления звучали с его стороны и раньше. Украина же отвергает информацию белорусской стороны об "оружии из Украины", указывая, что это "чушь" КГБ.

Добавим, украинская сторона, по последним сообщениям, не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.