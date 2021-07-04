В Киеве задержали депутата Евгения Брагаря

КИЕВ. 4 июля. УНН. В субботу, 3 июля, в 22:00 в Дарницком районе Киева по адресу ул. С.Русовой нарядом патрульной полиции было остановлено авто Toyota Camry, водителем которого оказался народный депутат Брагарь Евгений, передает УНН.

Детали

По словам депутата, причина остановки - отсутствие освещения государственного номера.

Во время проверки документов у наряда полиции возникли вопросы о состоянии водителя. Предложив проехать последнему к врачу наркологу, на что Евгений добровольно согласился.

После получения отрицательного результата в независимой лаборатории участники события направились в Дарницкое управление для написания заявления на патрульных.

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Материал подготовлен совместно с программой Надзвичайне.live телеканала Live .