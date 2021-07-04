Украина официально вышла из соглашения СНГ по защите прав потребителей

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украина официально вышла из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей. Закон вступил в силу сегодня, сообщает УНН со ссылкой на публикацию закона в "Голосе Украины".

Детали

Так, Верховная Рада Украины постановила выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 в г. Москве и ратифицированного Законом Украины от 7 марта 2002 года (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г., № 32, ст. 227).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Он был опубликован 3 июля.

Дополнение

23 июня Кабинет министров Украины принял проект постановления о денонсации соглашения о сотрудничестве в области туризма и намерения правительства Украины не становиться участником соглашения о Совете по туризму государств - участников Содружества Независимых Государств.