Зеленский: США в следующем году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI

КИЕВ. 4 июля. УНН. Соединенные Штаты Америки в 2022 году начнут передачу Укриине боевых катеров Mark VI. Об этом Президент Володими Зеленский заявил в Одесской области во время торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС Вооруженных сил Украины, сообщает УНН.

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"Украина вместе с США, с Великобританией, Турецкой Республикой и многими нашими друзьями и другими странами активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, развития современной военно-морской инфраструктуры, подготовки личного состава... В частности, в следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI", - сказал Зеленский.

Дополнение

США за 12 млн долларов построят в Одессе Комплекс базирования и обслуживания корабельно-катерного состава, водолазной и штурмовой подготовки для морской охраны Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что Франция поставит Украине партию патрульных катеров OCEA FPB 98.