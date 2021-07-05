В Раде предлагают вернуть звание Героя Украины Шухевичу и Бандере

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, который предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть звание Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу, передает УНН.

Речь идет о проекте постановления № 5721 о праздновании 80-летия создания Украинской повстанческой армии, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Детали

"Проектом постановления предлагается Президенту Украины присвоить звание Герой Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу", - сообщили авторы проекта постановления.

Это предлагается в рамках инициативы гурпы нардепов отметить на государственном уровне 80-летие создания Украинской повстанческой армии (УПА).

Так, в проекте предусмотрено рекомендацию Кабмину по созданию организационного комитета, разработке, утверждению и реализации плана мероприятий по празднованию 80-летия создания УПА.

"Реализация этого постановления потребует выделения средств в объеме, который будет предложен оргкомитетом и предусмотрен в государственном и местных бюджетах", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается, в частности:

проведение в октябре 2022 года в столице Украины - городе Киеве, областных центрах, других населенных пунктах Украины торжественных мероприятий, посвященных 80-летию создания УПА;

создание и показ документальных и художественных фильмов, посвященных борьбе УПА за независимость Украины;

рекомендация местной власти сооружения мемориалов и памятников, наименование/переименование объектов топонимики населенных пунктов в честь борцов за независимость Украины в ХХ веке;

предложение НБУ изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, посвященную 80-летию создания УПА, а также посвященную Степану Бандере, Роману Шухевичу и другим командирам УПА.

Авторы инициативы - коллектив из 81 народного депутата, в частности, из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа", "Батькивщина".

Дополнение

В 2007 году Роману Шухевичу посмертно присвоено звание Герой Украины указом тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко. В 2010 году Донецкий окружной административный суд признал указ недействительным.

В 2010 году Ющенко присвоил Степану Бандере звание Героя Украины. После этого также последовала судебная волокита. И наконец 12 января 2011 года пресс-служба Администрации теперь экс-президента Украины Виктора Януковича сообщила, что указ отменен по решению также донецкого суда.