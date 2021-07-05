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Россия шантажирует другие страны и угрожает им, требуя не принимать участие в "Крымской платформе" - Кулеба

Россия шантажирует другие страны и угрожает им, требуя не принимать участие в "Крымской платформе" - Кулеба

КИЕВ. 5 июля. УНН. Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Об этом сообщил на Всеукраинском форуме “Украина 30. Международная политика” министр МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе. Некоторым очень тяжело под давлением Москвы. На этом фоне участие государств в Крымской платформе — это очень простой тест о том с кем ты в вопросе оккупированного Крыма — с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?”, — сказал Кулеба.

Детали

В частности, Дмитрий Кулеба отметил, что если посмотреть на эти региональные форматы на карте, стратегия становится наглядной.

“Легко увидеть вертикальную ось от Балтийского до Черного моря. Это пространство свободы, безопасности и процветания Украины, восточный фланг НАТО и ЕС. Усиление малых альянсов делает членство Украины в ЕС и НАТО исторически неизбежным на уровне практического взаимодействия”, — добавил министр.

Контекст

5 июля стартовал Всеукраинский форум “Украина 30. Международная политика”. Основными темами мероприятия, которое продлится в столице три дня, станут стратегические цели Украины, в частности интеграция в Европейский Союз и НАТО, практические измерения внешней политики, а также энергетическая безопасность.

Сегодня форум открыл Президент Владимир Зеленский. Также выступит министр иностранных дел Греции Никос Дендиас. По Соглашению об ассоциации с ЕС и путь к членству в НАТО выскажутся представители Министерства иностранных дел, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Представительства ЕС в Украине, посольств Польши, Эстонии, Латвии, миссии Украины при НАТО, МИД Грузии, а также народные депутаты.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина
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