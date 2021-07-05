Верещук: реформа СБУ нужна нам, а не НАТО

КИЕВ. 5 июля. УНН. Дискуссия по проблемным вопросам законопроекта о СБУ продолжается. Над поправками плодотворно работает профильный комитет ВР. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народний депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

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"Дискуссия, которая продолжается, горячая и местами эмоциональная. Но она не выходит за русла этики и морали, принятой в парламенте нормы.

Проблем больших нет. Мы на комитете уже выяснили и поделили правки, которых почти 2000, на отдельные блоки. И согласовали, что завтра утром мы встречаемся с международной совещательной группой, и предложим ей алгоритм действий и нашу позицию, касается и функционала СБУ - говорится о подследственности, и сокращении численности СБУ, и проведении аттестации.

Надеюсь, что завтра мы получим результат договоренностей с международной совещательной группой. И дальше будем приступать к рассмотрению поправок", - рассказала нардеп.

Детали

Профильный комитет обеспечит беспристрастность и прозрачность рассмотрения законопроекта, подчеркнула Верещук.

"Точно могу заверить общество - никто ничего не скроет, и мы не имеем такого намерения", - подчеркнула она.

Верещук напомнила, что НАТО рекомендовало Украине реформировать СБУ еще в 2016 году.

"Вместе с тем заверю, что реформа СБУ нужна не НАТО, а нам. От того, как быстро мы сможем консолидировать усилия на этом пути, зависит наш общественный интерес. А НАТО, конечно, будет приветствовать реформы, которые мы проводим", - резюмировала нардеп.

Контекст

Законопроект о реформе СБУ №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года. После доработки в комитете было в октябре 2020-го зарегистрировано снова в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что Украина активизировала диалог относительно членства в НАТО.