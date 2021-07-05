Одесский Тирион Ланнистер обвиняет мэра Труханова в избиении: причина в ревности

КИЕВ. 5 июля. УНН. Называющий себя Тирионом Ланнистером мужчина-лилипут, устроивший шоу с избиением манекена мэра Труханова у горсовета, обвинил охрану последнего в нападении на него. Об этом мужчина пишет на своей странице в Facebook, передает УНН.

Как сообщается в посте, нападение произошло после того, как мужчина принёс к зданию мэрии Одессы боксёрский манекен с приклеенной фотографией Труханова и требовал у городского головы выйти на бой, выкрикивая “Труханов, выходи!”.

После этого, говорится в сообщении, на него напали двое мужчин спортивного телосложения и заставили записать на смартфон извинения в адрес мэра. Однако, настоящая причина нападения, сообщается в посте, в другом.

“Сейчас у меня романтические отношения с Людмилой Вараввой. Ранее она имела отношения с Геннадием Трухановым, но покинула его. Я уверен, что именно это настоящая причина избиения”, — пишет одесский Тирион Ланистер.

Автор поста сообщает, что обратился в полицию.

Отметим, что за неделю до этого в YouTube появилось видео, на котором мужчина, стилизованный под Тириона Ланнистера, говорит, что “устал от игр престолов в городском совете”, называет Труханова Варисом (убийца, шпион и вор из “Игр престолов”) и предлагает мэру “собрать вещи и бежать из Одессы”.

А ещё через несколько дней Тирион записал обращение, в котором вызвал Труханова на поединок возле мэрии.

Людмила Варавва является депутатом горсовета от партии “Доверяй делам” — проекта Геннадия Труханова. С 2012 года являлась координатором движения “Доверяй делам”. Занимала различные должности в органах власти, работала в структурах, которые в СМИ также ассоциируют с нынешним мэром Одессы.