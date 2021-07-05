Судебная реформа 2.0: Зеленскому передали на подпись закон о ВККС с правкой о международных экспертах

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому отправили на подпись закон, предусматривающий перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей Украины, где решающий голос в отборе кандидатов в ВККС отдается независимым международным экспертам, передает УНН со ссылкой на ВР.

Детали

Документ приводит положения законодательства Украины в соответствие с решениями Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 и от 11 марта 2020 года № 4-р/2020, возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, совершенствование процедуры ее формирования и деятельности.

Закон:

- определяет порядок формирования ВККС;

- устанавливает количество членов этого органа;

- совершенствует порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС;

- совершенствует порядок организации работы и заседаний;

- решает ряд других вопросов, связанных с работой ВККС.

Добавим

Как ранее сообщал Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, в принятом законе есть коллизия. Было проголосовано предложение №453, которое увеличивало влияние международных экспертов на принятие решения. В то же время, было поддержано предложение №409. Обе поправки содержат различные правила, по которым решение конкурсной комиссии по отбору членов ВККС считается принятым. Таким образом, нормы закона можно трактовать по-разному.

Как отмечает Председатель парламента, есть большая вероятность, что Президент заветирует этот Закон из-за этого технического вопроса и он будет возвращен с вето в Верховную Раду Украины.

Напомним

2 июля Верховная Рада разблокировала подписание закона о ВККС с правкой о международных экспертах, принятый 29 июня.

До этого Венецианская комиссия критиковала законопроект о ВККС именно из-за непредусмотрения решающей роли международных экспертов.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла законопроект, что было первой попыткой так называемой судебной реформы Президента Владимира Зеленского. Он вступил в силу осенью 2019 года. Документ, в частности, предусматривал роспуск состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12. С тех пор отбор новых судей приостановлен.

Что касается антикоррупционного законодательства, то Президент Владимир Зеленский сначала ветировал принятый ранее закон об усилении ответственности за ложь в декларации, поскольку он предоставлял возможность избежать внесения в декларацию имущества, записанного на члена семьи, и подал свои предложения в ВР. Рада одобрила поправки Зеленского об ужесточении наказания за ложь в декларациях также 29 июня.