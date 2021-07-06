Наблюдательный совет "Нафтогаза" не имеет коллективной состоятельности - эксперт

КИЕВ. 6 июля. УНН. Наблюдательный совет "Нафтогаза" не имеет коллективной состоятельности. Об этом во время дискуссии "Корпоративная реформа. Что пошло не так?" сказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, передает УНН.

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"Сейчас мы оказались в патовой ситуации, когда наблюдательный совет, независимые члены которого представляют различные международные организации, не дружат с руководителем правления компании. Отсутствует коллективная состоятельность наблюдательного совета. Очевидно сейчас нужно искать новый баланс. Каждый член наблюдательного совета должен отвечать за какое-то направление, они все вместе должны дополнять друг друга", - сказал Паращий.

Он отметил, что очень важно, чтобы в наблюдательном совете "Нафтогаза" были представлены международные организации: МВФ, ЕБРР и другие партнеры.

"Без этого рычага мы пойдем туда, где мы были в 2014 году. Корпоративное управление создано для того, чтобы Наблюдательный совет, как высший наблюдательный орган, представлял интересы всех стейкхолдеров. Но у нас есть то перекос в сторону государства, то в сторону внешнего управления", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что бывшее правление "Нафтогаза" и действующий состав наблюдательного совета не смогли создать эффективную стратегию по управлению компанией, которая соотносилась бы с общей стратегией развития энергетической отрасли.