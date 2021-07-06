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Наблюдательный совет "Нафтогаза" не имеет коллективной состоятельности - эксперт

Наблюдательный совет "Нафтогаза" не имеет коллективной состоятельности - эксперт

КИЕВ. 6 июля. УНН. Наблюдательный совет "Нафтогаза" не имеет коллективной состоятельности. Об этом во время дискуссии "Корпоративная реформа. Что пошло не так?" сказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий, передает УНН.

Детали

"Сейчас мы оказались в патовой ситуации, когда наблюдательный совет, независимые члены которого представляют различные международные организации, не дружат с руководителем правления компании. Отсутствует коллективная состоятельность наблюдательного совета. Очевидно сейчас нужно искать новый баланс. Каждый член наблюдательного совета должен отвечать за какое-то направление, они все вместе должны дополнять друг друга", - сказал Паращий.

Он отметил, что очень важно, чтобы в наблюдательном совете "Нафтогаза" были представлены международные организации: МВФ, ЕБРР и другие партнеры.

"Без этого рычага мы пойдем туда, где мы были в 2014 году. Корпоративное управление создано для того, чтобы Наблюдательный совет, как высший наблюдательный орган, представлял интересы всех стейкхолдеров. Но у нас есть то перекос в сторону государства, то в сторону внешнего управления", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что бывшее правление "Нафтогаза" и действующий состав наблюдательного совета не смогли создать эффективную стратегию по управлению компанией, которая соотносилась бы с общей стратегией развития энергетической отрасли.

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз
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