Ивченко: бороться надо не с отдельными фамилиями, а с самим явлением олигархии

КИЕВ. 6 июля. УНН. С олигархами надо бороться в Украине как с явлением, а не только с отдельными фамилиями. Такое мнение в эфире телеканала “Прямой” высказал посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию и заместитель председателя партии “Батькивщина” народный депутат Вадим Ивченко.

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“Для нас олигарх — это не фамилия, это явление. Нужно бороться с явлением. Поэтому и предложили соответствующий законопроект, который борется с явлением. Там предложенные изменения в антимонопольное законодательство, законопроект о лоббизме, борьба с оффшорами... Но когда нужно бороться с самим явлением, Президент делает популистское событие и борется с определенными фамилиями”, — считает нардеп.

Детали

Ивченко убежден, что только системная борьба с самим явлением олигархии сможет дать необходимый результат.

“„Батькивщина“ с другими фракциями предложила, каким образом мы видим реальную борьбу с явлением, чтобы у нас не только эти олигархи не получали ничего, но и не образовывались олигархи. Но вы знаете, что законопроекты оппозиции почти никогда не ставятся в повестку дня”, — отметил Вадим Ивченко.

Дополнение

Напомним, нардеп Вадим Ивченко рассказал, что во время своего визита в США по приглашению сенаторов в июле обсудит сотрудничество и дальнейшие инвестиции в Украину, в частности с большим американским бизнесом.