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К 30-летию Независимости Украины предлагают амнистию осужденных: под ее действие подпадает тысяча человек

К 30-летию Независимости Украины предлагают амнистию осужденных: под ее действие подпадает тысяча человек

КИЕВ. 6 июля. УНН. Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, сообщили УНН в информационном управлении Аппарата ВР.

Комитет рекомендовал поддержать законопроект №5249, а альтернативный - отклонить.

Сколько людей предлагают амнистировать

По сообщению Минюста, в случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 1046 человек (подпадающих под действие статей 1-5, 7 проекта), также 135 осужденным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, будет сокращена наполовину неотбытая часть наказания.

На кого может распространяться амнистия

Одобренным комитетом проектом закона предлагается объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые наиболее незащищенные и уязвимые социально: на несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью, в отношении лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лиц, достигших пенсионного возраста, участников боевых действий, и тому подобное.

При этом претенденты на амнистию должны соответствовать ряду критериев:

  • совершенное деяние осужденного должно иметь незначительную общественную опасность;
  • факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижающие опасность лиц;
  • значительный срок отбытого наказания на момент амнистии.

Решение о применении или неприменении амнистии будет приниматься судом в отношении каждого лица индивидуально.

Законопроектом определены категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется.

В то же время, Министерство юстиции предлагает дополнить законопроект положениями о неприменении амнистии не только в отношении лиц, осужденных за нарушение ПДД со смертельным исходом, или причинившее тяжелое телесное повреждение, совершенное лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, но и в отношении лиц, осужденных за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 286-1 ("о пьяных водителях") Уголовного кодекса, а также лиц, осужденных за домашнее насилие; ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей; домогательства ребенка для сексуальных целей; незаконную деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей; жестокое обращение с животными.

Добавим

В 2020 году в Раде зарегистрировали правительственный законопроект об амнистии осужденных в условиях эпидемии COVID-19. Он предусматривал амнистию более 3 тысяч осужденных, которые наиболее незащищенные и социально уязвимые и имеют вероятность заражения COVID-19. Однако, в конце концов, после неподдержки комитетом, законопроект отклонили.

Источник: УНН
Теги: ВР, амнистия
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