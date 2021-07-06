Профильный комитет ВР дал положительную оценку законопроекту о военном образовании

КИӤВ. 6 июля. УНН. Комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять законопроект о военном образовании в первом чтении. Об этом в своем FB написала член комитета, народний депутат Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата:

"Комитет единогласно рекомендовал парламенту в первом чтении принять за основу. Спасибо представителям Минобороны и Минобразования за сотрудничество. Спасибо членам Комитета за поддержку!", - написала она.

Дополнение

Речь о проекте ЗУ 5641.

Законопроектом предлагается повысить эффективность подготовки кадров для сил обороны благодаря:

- комплектованию должностей руководящего состава и научно-педагогических работников в ВВУЗ и ВУП ЗВО военнослужащими с опытом прохождения военной службы и боевым опытом;

- определению перечня специализаций и содержания образовательных программ подготовки военных специалистов в строгом соответствии с потребностями комплектования воинских должностей в Вооруженных Силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях;

- сохранению опытного профессорско-преподавательского состава ВВУЗ и ВУП ЗВО через регулирование нормативов численности соискателей образования на одну должность научно-педагогического работника по высокотехнологичным и малочисленным специальностям подготовки.