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"Суд" в аннексированном в Крыму оставил журналиста Есипенко в СИЗО еще на полгода

"Суд" в аннексированном в Крыму оставил журналиста Есипенко в СИЗО еще на полгода

Владислав Есипенко

КИЕВ. 6 июля. УНН. Украинскому журналисту, корреспонденту "Радио Свобода" Владиславу Есипенко подконтрольный России так называемый "суд" в оккупированном Крыму продлил содержание в СИЗО на полгода. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня подконтрольный России так называемый "районный суд в Симферополе" продлил срок задержания незаконно удерживаемому гражданину Украины Владиславу Есипенко на полгода", - сообщила Денисова.

Детали

По словам Денисовой, она обратилась к международным организациям и правозащитникам с просьбой направить своих представителей на судебное заседание во временно оккупированный Крым для предотвращения нарушения прав Владислава Есипенко.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на это решение "суда" и усилить давление на Россию для защиты прав граждан, которые остались на территории временно оккупированного Крыма и освобождения всех незаконно удерживаемых страной-агрессором украинцев.

Дополнение

Владислава Есипенко 10 марта задержали в оккупированном Крыму за якобы сбор информации в пользу украинских спецслужб. Он является фрилансером "Радио Свобода".

Накануне Владислав участвовал в акции ко дню рождения Тараса Шевченко, которая проходила в Симферополе.
В Службе внешней разведки Украины действия российских силовиков назвали пропагандистской акцией по случаю годовщины оккупации Крыма.

Источник: УНН
Теги: суд, Крым, журналисты
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