Декларация вице-мэра Одессы вызвала подозрения у НАПК

КИЕВ. 7 июля. УНН. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) тщательно проверит декларацию первого заместителя городского головы Одессы Михаила Кучука. Автоматический анализ обнаружил высокий уровень рисков в поданной им декларации, сообщают в Агентстве, передаёт УНН.

Отмечается, что НАПК начало проверку 20 новых деклараций высокопоставленных лиц. В первую очередь будут проверяться доходы народных депутатов Галины Третьяковой, Евгения Петруняка и Сергея Рудыка.

Также начата проверка ещё 17 деклараций, в которых компьютер по результатам автоматического анализа обнаружил высокий уровень рисков. В фокусе внимания Агенства — сотрудники Нацполиции, судьи и представители региональной власти.

Согласно данных единого государственного реестра деклараций, Кучук Михаил Ильич задекларировал в 2020 г. 5,4 млн грн годового дохода, 2 млн наличкой, несколько квартир и домов в Одессе, а также недвижимость в Чехии, Греции и бесплатное жилье в Одессе.

Декларант также указал, что передал свои права на корпоративное управление ООО “Одесский дельфинарий” на сумму 9 тыс. грн, ООО “Нерум” на сумму 6 млн грн и ООО “Авланс” на сумму 44,1 тыс. грн.

Супруга Ирина Крыловская имеет долю в производственно-коммерческом предприятии “Варта” на сумму 433,3 и инвестиционно-торговой компании “Лидер” − 77,5 тыс. грн. В бесплатном пользовании у семьи чиновника домовладение площадью 913,5 и земельный участок площадью 215 кв. м в Одессе. Также женщина владеет четырьмя квартирами в Одессе, жилым домом и двумя земельными участками, имеет дом в Греции площадью 160 кв. м. На побережье Черного моря в посёлке Затока совместно с Эдуардом Смоляром ей принадлежит база отдыха. Там же у Ирины в совладении нежилое помещение площадью 449 кв. м.

Кучук задекларировал жилой дом площадью 366,1 кв. м, земельные участки 118 кв. м и 560 кв. м. Там же у него в совместной собственности здание апартаментов площадью 1794,5 кв. м. В Чехии у супругов две квартиры площадью 85,9 кв. м и 119 кв. м и домовладение 616 кв. м. Из украшений Михаил Кучук задекларировал свои наручные часы Breguet, Vacheron Constantin и часы супруги Hysek, Ulysse Nardin, а также ее ювелирные украшения.

Передвигается чиновник на автомобиле GMC Yukon 2019 г.в., купленного в мае 2020 года за 1,01 млн грн. Супруга Ирина в августе 2020 года стала владелицей двухлетнего Land Rover Range Rover за 1,5 млн грн.

Михаил Кучук занимал должность заместителя городского головы в 1994-98 и 2005-2010 гг. С 2010 по 2014 гг. был заместителем председателя Киевской районной государственной администрации. В 2006 — 2010 гг. был депутатом Одесского облсовета.

Дополнение

Ранее декларацию подал сын Кучука, который претендует на должность в прокуратуре. Вадим Кучук задекларировал квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения и элитные аксессуары.