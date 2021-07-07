Никаких потрясений не будет: первый вице-премьер оценил отсутствие транша МВФ до конца года

КИЕВ. 7 июля. УНН. Если очередного транша Международного валютного фонда по программе сотрудничества не будет до конца года - никаких потрясений для Украины не будет. Однако, в правительстве убеждены и надеются, что этот транш будет. Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко на пресс-конференции после выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика", передает УНН.

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"Если этого не произойдет до конца года - Украина не почувствует никаких потрясений. Это первая принципиальная позиция", - отметил Любченко, говоря о получении Украиной очередного транша кредита от МВФ.

Детали

Он сообщил, что сейчас министр финансов находится на переговорах с представителями МВФ в США.

"У нас выполнены все обязательства, которые брало на себя государство в лице правительства относительно институциональных изменений, относительно прямых действий правительства. Поэтому мы убеждены и надеемся на то, что этот транш будет, потому что отказываться от дешевых денег - бессмыслица при такой потребности в инвестициях в Украину. Но в данном случае это не инвестиционные средства, это средства поддержки бюджета, поддержки обслуживания государственного долга. Это позволяет перераспределить другие средства в бюджет развития и инвестиции, инфраструктурные проекты, чтобы деньги вращались в экономике", - отметил чиновник.

Сотрудничество Украины с МВФ

Совет директоров МВФ в июне 2020 года одобрил выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев в рамках соглашения Stand-by. Первый транш по новой программе в размере 2,1 млрд долл. Украина получила уже 12 июня того же года. Украина надеялась, что до конца 2020 года миссия МВФ проведет работу в Киеве, чтобы дать оценку оснований для выделения очередного транша - осуществив пересмотр программы.

В декабре миссия МВФ таки вернулась в Украину, проработав три дня в дистанционном формате - все запланированные встречи, как оценивалось, прошли хорошо.

С 11 января миссия возобновила работу в Украине. Впрочем, это произошло на фоне "тарифного" кризиса и шагов правительства по снижению стоимости газа для населения на фоне протестов - отход от рынка газа, на котором настаивал Фонд и который заработал в 2020 году, и возвращение к регулированию цены, хотя, как уверяют в правительство, не длительному. В экспертном кругу заявляли, что по сообщениям, в МВФ не с пониманием отнеслись к такому шагу.

13 февраля тогдашний постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая продолжалась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

В G7 сообщили, что для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в том числе это включает реформирование Высшего совета правосудия и мероприятия энергетической политики.

Что касается очередного транша МВФ, то, по последним сообщениям из Офиса Президента, его Украина рассчитывала получить до сентября - в размере 2 млрд долларов. И это было бы уместно, ведь именно на сентябрь приходятся пиковые выплаты Украины по долгам, на что указывали и в НБУ.

Перед нынешней программой в рамках сотрудничества с МВФ для Украины действовала другая - четырехлетняя программа "Механизм расширенного финансирования" (EFF) на 17,5 млрд долл., одобренная в марте 2015 года. Программа EFF, в свою очередь, заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена Украине 30 апреля 2014-го.