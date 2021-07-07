На параде в День Независимости женщины-военные будут идти в туфлях, но других - Таран

КИЕВ. 7 июля. УНН. Женщины-военнослужащие из учебного заведения на параде ко Дню Независимости все же будут идти в туфлях на каблуках, но других - со шнурками. Об этом во время заседания правительства рассказал министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

Министр рассказал, что туфли, которые вызвали недовольство, были утверждены еще в 2017 году.

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"После того, как отдельные политические силы раздули этот вопрос, раздув из мухи слона, я принял меры по нейтрализации наездов и считаю, что это абсолютно безосновательно. Приказ об установлении формы одежды для женщин-военнослужащих, который предусматривал именно такие туфли, в которых обвиняют Министерство обороны, был принят еще в 2017 году, и это обычные женские туфли для парадной формы одежды", - рассказал Таран.

Министр пояснил, что на параде в полевой форме, что предусматривает берцы, идут боевые части, а небоевые (то есть учебные) идут в парадной.

"Обувь действительно не удобна. Я до этого с этой обувью не сталкивался... Сейчас после разговоров с женщинами-военнослужащими мы выяснили, что во-первых, эти туфли сваливаются с ноги во время ходьбы, а во-вторых, они действительно имеют высокие каблуки, не позволяющие комфортно идти женщине в строю. На прошлой неделе мы разработали новый образец туфель: они со шнурками, что позволяет им не сваливаться с ноги и позволяющие учитывать различную полноту стопы. И второе, мы сделали гораздо меньше каблук", - заявил Таран.

Детали

Ожидается, что вскоре будет изготовлено экспериментальную обувь именно для парадной "коробки" женщин-военнослужащих, если же она подойдет женщинам, то именно такую обувь и использоваться в парадной женской форме.

Он также объяснил, почему "коробка" будет чисто женской (150 человек), а не смешанной.

"Даже в странах НАТО нет такого, чтобы была общая коробка - и мужчины, и женщины военнослужащие шли в одной коробке, ведь физиологически обусловлена разная длина шага.

Что было ранее

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улицей столицы будет идти женская "коробка" военнослужащих ВСУ, репетиции шествия которой состоялись в Киевской области.

Минобороны обнародовало данные, что участницы парада ко Дню Независимости Украины должны идти на каблуках. В парламенте такую инициативу назвали унижением женщин-военных. После этого женщины-министры Стефанишина, Лазебная и Лапутина призвали Минобороны отменить каблуки для женщин-военных на параде ко Дню Независимости.

Как заявил министр обороны Андрей Таран, для девушек-курсанток, которые будут идти на военном параде, посвященном 30-летию Независимости Украины, сошьют экспериментальную обувь.