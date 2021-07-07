Кабмин согласовал санкции против деятелей режима Лукашенко

КИЕВ. 7 июля. УНН. На заседании правительства в среду, 7 июля, члены Кабмина согласовали введение санкций против деятелей власти под руководством Александра Лукашенко в Беларуси. Для их применения еще нужно решение СНБО, передает корреспондент УНН.

Детали

Санкции предлагается ввести в отношении физических лиц, причастных к фальсификациям результатов выборов, а также лиц, причастных к запугиванию и подавлению мирных протестов 9 августа 2020 года.

Соответствующие санкции предусматривают наложение запрета на въезд на территорию Украины, возможное владение движимым и недвижимым имуществом и другими активами в Украине - сроком на три года.

Эти санкции предлагается применить в том числе, учитывая соответствующие санкции ЕС.

В частности, министерствам экономики, финансов, юстиции, иностранных дел, ГПСУ, ГМС вместе с СБУ и Нацбанком документом поручают контроль за выполнением решения. МИД при условии принятия этого решения, должен проинформировать ЕС, США, Канаду, Великобританию и другие государства об этом.

Санкции ЕС в отношении Беларуси

Евросоюз ввел уже четыре пакета санкций в отношении Беларуси, в том числе за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и за репрессии в отношении участников протеста, принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске. Ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси теперь распространяются в целом на 166 физических лиц, включая самого Александра Лукашенко, и 15 юридических лиц.

Также 24 июня Европейский Союз официально принял экономические секторальные санкции против Беларуси.

Кроме того, 5 июня вступили в силу санкции ЕС в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами Евросоюза. Также европейским авиакомпаниям рекомендовано избегать перелетов над территорией Беларуси.

Этот шаг стал ответом Брюсселя на принудительную посадку Минском лайнера Ryanair и задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софьи Сапеги.