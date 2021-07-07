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Более 20 направлений военного сотрудничества: Украина ратифицирует соглашение с Турцией

Более 20 направлений военного сотрудничества: Украина ратифицирует соглашение с Турцией

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня на заседании правительства согласовали ратификацию военного соглашения с Турцией по 21 направлению сотрудничества, передает УНН.

Детали

Украина ратифицирует соглашение военное соглашение с Турцией по 21 направлению военного сотрудничества.

Соответствующий законопроект "О ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики" согласовал Кабмин. Теперь дело за Верховной Радой.


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Ранее

Министры обороны Украины и Турецкой Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА "Bayraktar", боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективах членства Украины в НАТО.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, Турция
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