Более 20 направлений военного сотрудничества: Украина ратифицирует соглашение с Турцией
КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня на заседании правительства согласовали ратификацию военного соглашения с Турцией по 21 направлению сотрудничества, передает УНН.
Детали
Украина ратифицирует соглашение военное соглашение с Турцией по 21 направлению военного сотрудничества.
Соответствующий законопроект "О ратификации Рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики" согласовал Кабмин. Теперь дело за Верховной Радой.
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Ранее
Министры обороны Украины и Турецкой Республики Андрей Таран и Хулуси Акар обсудили направления сотрудничества. Речь шла о корвете, БПЛА "Bayraktar", боеприпасах, проектах в авиационной отрасли и перспективах членства Украины в НАТО.