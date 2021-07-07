Мужчинам разрешили брать декретный отпуск: на 14 дней

КИЕВ. 7 июля. УНН. Не только матерям, но и отцам разрешили брать отпуск при рождении ребенка. Правительство утвердило порядок его предоставления на заседании в среду, 7 июля. Об условиях рассказали в Минэкономики, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня, 7 июля, на очередном заседании правительство утвердило Порядок предоставления 14-дневного отпуска при рождении ребенка для мужчин и других членов семьи", - сообщили в министерстве.

Детали

Так, к числу лиц, имеющих право на такой отпуск, относятся:

муж, жена которого родила ребенка;

отец ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

бабушка или дедушка, или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющий уход за ребенком, мать или отец которой является одинокой матерью (одиноким отцом).

Оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется единовременно, но не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

Также в Порядке приведены определения терминов, которыми следует руководствоваться при предоставлении отпуска ("одинокая мать", "одинокий отец", "другой совершеннолетний родственник ребенка") и определен перечень документов для каждой категории лиц.

Комментарий чиновницы:

"В апреле парламент принял чрезвычайно важный закон, обеспечивающий равные возможности матери и отца в уходе за ребенком и вводящий новый вид отпуска при рождении ребенка. Сегодняшнее решение правительства упрощает процедуру получения такого отпуска путем определения четкого механизма, условий и оснований его предоставления", - отметила заместитель министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Дополнение

15 апреля Верховная Рада приняла закон (регистр. № 3695), что устранил законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком.