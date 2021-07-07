Жану Беленюку предлагали купить футболку с изображением его лица и картой Украины без Крыма

КИЕВ. 7 июля. УНН. Народному депутату от "Слуги народа" и сопртсмену Жану Беленюку хотели продать футболку с его изображением и картой Украины без Крыма. Исходя из опубликованных скриншотов на странице нардепа, предполагается, что сообщение поступило от российского магазина. Свою реакцию нардеп опубликовал на странице в Facebook, передает УНН.

Цитата:

"Что вы знаете о наглости?! Мало того, что ребята без моего разрешения торгуют моим лицом, при этом зная, что Я - Украинец, карту моей страны они напечатали без УКРАИНСКОГО Крыма, так еще они мне предлагают КУПИТЬ эту футболку. Внимание со скидкой... no comments...", - написал Беленюк.

Детали

К своей публикации нардеп прикрепил скриншоты сообщений от магазина, в котором ему предложили купить футболку со скидкой - вместо 1600 рублей (около 590 грн) за 1000 (около 370 грн), чтобы Беленюк подарил футболки "близким, спонсору или тренеру".

Читатели Беленюка в комментариях посоветовали обратиться в полицию, а также заказать футболку и встретиться с продавцами лично.

Дополнение

Жан Беленюк вошел в состав сборной Украины на Олимпийские игры, и будет выступать в секции "греко-римская борьба".



Олимпийские игры в Токио начинаются 23 июля.

Ожидается, что местные зрители на соревнования будут допущены с определенными оговорками: количество зрителей на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено.

В то же время власть допускает отказ от допуска зрителей в случае очередного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.



