Заседание ТКГ: Украина призвала ОБСЕ способствовать визиту инспекторов МАГАТЭ на оккупированный Донбасс

КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня во время заседания Трехсторонней контактной группы украинская делегация обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ на оккупированный Донбасс, передает УНН со ссылкой на Украинскую делегацию для участия в Трехсторонний контактной группе.

Детали

Как сообщили в делегации, в связи с нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях Украины для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах Украинская сторона в очередной раз подняла этот вопрос в рамках ТКГ.

"Украинская делегация обратилась к ОБСЕ с просьбой содействовать организации визита инспекторов МАГАТЭ для выполнения указанной миссии", - говорится в сообщении.

Ранее

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что блокирование доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это признаки сознательного нарушения Росийською Федерацией Договора о нераспространении ядерноиго оружия.

Напомним

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гроссе заявил, что МАГАТЭ будет говорить только с Украиной по всем ядерным объектам на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, поскольку признает только суверенитет нашего государства над ними.