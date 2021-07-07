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Благодаря США и Великобритании в Украине в следующем году может появиться "москитный флот" - Таран

Благодаря США и Великобритании в Украине в следующем году может появиться "москитный флот" - Таран

Андрей Таран

КИЕВ. 7 июля. УНН. В следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот", в котором будут задействованы корабли, которые передадут США и Великобритания. Об этом во время Конференции реформ в Украине сообщил министр обороны Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Очень скоро, я уверен, не позже следующего года у нас будет, с помощью Соединенных Штатов и Великобритании, несколько маленьких кораблей "москитного флота", но с настоящими боевыми возможностями: с современными противокорабельным ракетами, средствами противоэлектронной борьбы, которые позволят нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - заявиа Таран.

Детали

По словам министра обороны, Украина будет пытаться дать "москитам" современные боевые возможности. В частности, Таран отметил, что желает в следующем году увидеть во флоте "минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях". Он отметил, что приобретенные противокорабельные ракеты могут быть установлены на корвет, который для Украины сооружают в Турции.

Таран также добавил, что на сегодняшний день Украина не имеет оружия, которое могло бы остановить наступление России с моря.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский ранее отметил, что Соединенные Штаты Америки в 2022 году начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина, Великобритания, флот
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