Резников в штаб-квартире НАТО: Украина выполнила обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже, а Россия прибегает к эскалации

КИЕВ. 7 июля. УНН. Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации. Об этом вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сказал во время заседания Комиссии Украина - НАТО в Брюсселе, передает УНН.

Детали

В своем выступлении на заседании Комиссии Алексей Резников сообщил послам государств Альянса о ситуацию с безопасностью на востоке Украины и вокруг временно оккупированной Российской Федерацией АР Крым и г. Севастополь. Также он ознакомил международных партнеров с ходом консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ). Особый акцент был сделан на объяснении тактики российской стороны, которая отказывается выполнять взятые на себя обязательства и пытается избежать ответственности за вооруженную агрессию против Украины и оккупацию части украинских территорий.

Цитата

"Нашей целью является формирование всестороннего понимания того, что происходит. Ведь российская сторона осуществляет достаточно агрессивную кампанию дезинформации. На конкретных примерах я показал, что Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже в 2019 году. Зато Россия не выполнила ничего и пытается блокировать консультации, прибегая к шантажу и эскалации. Главное - у НАТО есть четкое осознание, что Москва является участником международного вооруженного конфликта, ответственным за его решение и ни в коем случае не является "посредником"", - подчеркнул Алексей Резников.

Добавим

Кроме того, во время встреч обсуждались конкретные шаги, которые позволят сохранить высокую динамику контактов между Украиной и НАТО на политическом уровне, а также быстрее двигаться для достижения совместимости. Были представлены отдельные идеи по расширению направлений взаимодействия с Альянсом.

"Я благодарю господина Джоанэ и представителей стран-членов НАТО за поддержку Украины. Это очень важно для нас. Было много вопросов, которые показали желание глубже понимать особенности момента. Я также озвучил ожидания Украины по воплощению решений Бухарестского саммита 2008 года. Мне очень понравился открытый и прагматичный характер дискуссии и я надеюсь, что она будет иметь практические последствия", - добавил Резников.

На Комиссии выступили представители 30-ти стран-членов.

Кроме того, в рамках рабочего визита в Брюссель вице-премьер Алексей Резников встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ.

В ходе встреч выражена заинтересованность в направлении в Украину миссии по противодействию гибридным угрозам.

Напомним

Это уже второй визит Алексея Резникова в Брюссель и штаб-квартиру НАТО за последние 2 месяца - 27-28 мая 2021 года вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уже находился с официальным визитом в Брюсселе.

Тогда на встрече с господином Мирче Джоанэ стороны обсудили взаимодействие в контексте дальнейшего развития отношений между Украиной и НАТО, что, среди прочего, рассматривалась во время саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО 14 июня 2021 года, продолжающуюся вооруженную агрессию РФ против Украины, ход консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и другие вопросы.