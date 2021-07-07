США настораживают комплиментарные заявления в сторону Китая от наших чиновников - нардеп

КИЕВ. 7 июля. УНН. Заместитель председателя партии "Батькивщина" народный депутат Вадим Ивченко считает, что комплиментарные заявления украинских чиновников, в частности, главы фракции Давида Арахамии в сторону КНР и ее коммунистической партии недопустимы в контексте визита Президента Украины Владимира Зеленского в США. О том, почему власти необходимо окончательно определиться с тем, кто будет основным стратегическим партнером Украины - Китай или США - парламентарий объяснил в эфире "5 канала", передает УНН.

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"Весь демократический мир - США и союзники - понимают опасность Китая, потому что это экономически сильная страна с одной стороны, но с другой - это диктаторский режим. И если мы берем средства у США на реформы, обращаемся к ним за помощью в оборонном и военном оборудовании, в реформе ВСУ, вступлении в НАТО, то такие заявления (руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамия - ред.) являются разрушением отношений с США", - считает Вадим Ивченко.

Детали

Нардеп убежден, что США и Китай мировоззренчески предлагают различные направления развития для Украины, поэтому недопустимо одновременно осуществлять реформы за счет США и гнаться за китайскими инвестициями.

"Китай всегда голосует в Совете безопасности с Российской Федерацией. Поэтому сенаторы США обеспокоены тем, что наши чиновники, в том числе и председатель фракции делает такие заявления, особенно перед тем, как мы едем в США", - отметил народный депутат.

Контекст

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и председатель политсовета партии Давид Арахамия в интервью китайскому Госагентству Xinhua заявил, что принципы правления "Слуги народа" и Компартии Китая "во многом совпадают", а также заявил о готовности содействовать переводу книг Си Цзиньпина на украинский язык.

Дополнение

Напомним, нардеп Вадим Ивченко рассказал, что во время своего визита в США по приглашению сенаторов в июле обсудит сотрудничество и дальнейшие инвестиции в Украину, в частности с большим американским бизнесом.