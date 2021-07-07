Верещук в Минобороны: прекратите обсуждать "каблуки", займитесь работой

КИЕВ. 7 июля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук пристыдила Минобороны за хайп на теме женских каблуков и посоветовала заняться работой, сообщает УНН.

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“На днях Минобороны спровоцировало хайп вокруг обуви для женщин-военнослужащих на параде. Даже международные СМИ об этом написали. Надеялась, что история умерла. Оказывается, что нет. Сегодня вопрос „каблуков“ обсуждался на Кабмине. То есть, мы всерьез занимаемся высотой каблука женской обуви на парад. Вместо, например, жилья для военных или строительства патронного завода или подготовки оборонной сделки с США”, — отметила Верещук.

Она призвала Минобороны сфокусироваться на более важных для страны вопросах.

“Обращаюсь к Минобороны: не выставляйте армию на посмешище. Не нужно на заседание Кабмина выносить вопрос высоты женских каблуков. Примите решение и прекратите все это обсуждать публично, прекратите оправдываться, что-то объяснять или доказывать. Займитесь, пожалуйста, работой”, — подчеркнула Верещук.

В контексте

24 августа на Крещатике состоится военный парад, посвященный 30-летию Независимости Украины. Вместе с другими подразделениями главной улице столицы шагать женская “коробка” военнослужащих ВСУ, репетиции шествия которой состоялись на Киевщине.

Минобороны обнародовало данные, что участницы парада ко Дню Независимости Украины будут шагать на каблуках. В парламенте такую инициативу назвали унижением женщин-военных. После этого министр Стефанишина, Лазебная и Лапутина призвали Минобороны отменить каблуки для женщин-военных на параде ко Дню Независимости.

Как заявил министр обороны Андрей Таран, для девушек-курсанток, которые пойдут на военном параде, посвященному 30-летию Независимости Украины, сошьют экспериментальную обувь.