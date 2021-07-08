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Верещук: НАТО заинтересовано в состоятельной обороноспособности Украины

Верещук: НАТО заинтересовано в состоятельной обороноспособности Украины

КИЕВ. 8 июля. УНН. НАТО заинтересовано в том, чтобы обороноспособность Украины была способной противостоять агрессии РФ. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук, передает УНН.

“НАТО за нас воевать не будет. Но НАТО заинтересовано, чтобы наша обороноспособность была способна обороняться от агрессии РФ самостоятельно”, — заявила нардеп в эфире одного из телеканалов.

В частности НАТО способствует, чтобы в Украине создали еще один Центр по противодействию гибридным угрозам, уточнила Верещук.

“Я председатель парламентской рабочей группы, которая занимается этим вопросом. Я делаю все от меня зависящее, чтобы такой центр был. А НАТО этому способствует. Осталось только в нашей части выполнить домашнее задание”, — рассказала нардеп.

Ранее

Верещук заявила, что коррупция в Украине мешает вступлению в НАТО.

Источник: УНН
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