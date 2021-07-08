Верещук о визите Зеленского в США: ожидаются новые сдвиги по Донбассу

КИЕВ. 8 июля. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук спрогнозировала итоги поездки Президента Владимира Зеленского в Вашингтон, передает УНН.

Она напомнила, что в июне руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

"Ермак говорил с Нуланд на предмет добавления США в один из форматов переговоров по Донбассу. Или нормандский, или и нормандский, и минский, или новый формат, который будет предложен. Результат будет, я надеюсь, после поезди Зеленского в Вашингтон", - сказала она эфире одного из телеканалов.

Также Верещук прокомментировала предстоящий визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон. И выразила надежду, что Германия одобрит присоединение США к переговорам по Донбассу.

"Госпожа Меркель хорошо понимает, кто является причиной того, что в Украине не установлен мир. Это - Россия. Поэтому я думаю, что присоединение США к переговорам по Донбассу должно приветствоваться госпожой Меркель", - прогнозирует нардеп.

Контекст

Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в конце июля в Вашингтоне.

Добавим, встреча состоится после европейского турне президента США Байдена, во время которого он провел саммит с президентом РФ Владимиром Путиным - до встречи с Зеленским.