С начала июля Зеленский трижды ударил украинский народ обухом по голове - Павел Розенко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Вслед за принятием скандального закона № 5600 о существенном увеличении налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей и владельцев паев, Офис Президента взял курс на откровенный грабеж населения и крупного бизнеса. К такому выводу пришел экономический эксперт, бывший вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко

“С начала июля украинская власть, с благословения Офиса Президента, трижды ударила свой народ обухом по голове. 1 июля Верховная рада приняла в первом чтении скандальный законопроект № 5600 „О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений“. Документ грозит катастрофой для всей аграрной отрасли страны”, — свидетельствует эксперт.

Этим документом власть обязывает владельцев паев, площадью свыше 0,5 га, платить налог с арендных платежей, за счет которых селяне хоть как-то умудряются выживать. Более того власть вводит налог на доходы физических лиц от продажи сельхозпродукции, выращенной на участках личного сельского хозяйства площадью свыше 0,5 га. И еще одним законодательным пунктом производители мяса птицы и яиц лишаются единого налога, что приведет к массовому банкротству небольших ферм и птицефабрик.

Розенко отметил также, что 6 июля вступил в силу Приказ Министерства юстиции № 1203/5, устанавливающий новый порядок взыскания задолженностей физических лиц за коммунальные услуги, по неуплаченным в срок штрафам за нарушение ПДД, алиментам и прочим долгам. Отныне государственные и частные исполнители получили право направлять в банки постановления судов (которые штампуются тысячами в минуту без уведомления ответчика) об аресте средств на счетах должников через Автоматизированную систему исполнительного производства и без ограничений по категориям взысканий, а банки — автоматически списывать долги. Если средств на счетах окажется недостаточно суды будут арестовывать и пускать с молотка имущество людей — квартиры, машины и так далее.

“Наконец, „вишенкой на торте“ беспрецедентных, более чем сомнительных в правовом поле фискальных действий власти стал недавний инцидент с компанией „Новая Почта“ — крупнейшим стратегическим почтовым оператором Украины. Госпродпотребслужба решила провести внеплановую проверку работы Харьковского отделения № 49. Поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения. Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству „Новой почты“, как того и требует закон. Однако уполномоченные лица Госпродпотребслужбы расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг почтового оператора за предыдущий календарный месяц. Сумма штрафа составила 325 851 634, 8 грн! Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это чревато фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины”, — свидетельствует Павел Розенко.

Ничем хорошим для населения, экономики и самой украинской власти, новая фискальная политика “Слуги народа” не закончится, полагает эксперт. “Новая почта”, по его мнению, будет оспаривать столь одиозное решение в судах вплоть до международных инстанций. Однако сигнал, посылаемый Банковой, более чем тревожный.

“При Зеленском Украина начала откровенно трещать по швам — факт очевидный. И сшивать эти швы белыми нитками становится все сложнее”, — резюмирует Розенко.