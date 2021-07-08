Верещук пообещала Шуфричу дать в зубы: за что?

КИЕВ. 8 июля. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук и ее коллега из ОПЗЖ Нестор Шуфрич поскандалили в прямом эфире, сообщает УНН.

Ситуацию после этого прокомментировала Верещук.

"Вчера вечером была на эфире у Василия Голованова. Там был господин Нестор Шуфрич из ОПЗЖ. В дискуссии он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так сделаете в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять", - написала она в Facebook.

Дополнение

Ирина Верещук закончила военный институт.