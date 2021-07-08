Ивченко: предложенный рынок земли не сделает Украину сильным мировым аграрным государством

КИЕВ. 8 июля. УНН. Предложенная "Слугами народа" так называемая земельная реформа никогда не сделает Украину сильным мировым сельскохозяйственным государством, а только снизит аграрную конкурентоспособность страны. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель главы партии "Батькивщина", член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко.

Детали

Так, народный депутат считает, что предложенный формат рынка земли противоречит государственным интересам Украины, не способствует развитию фермерства и поселенческой сети.

"Мы должны быть продовольственной корзиной не только для своих граждан, но и для всего мира. Но это должно быть по-государственному правильно сделано. Земельная реформа, которую нам предложили "Слуги народа" - это колоссальная распродажа земли. Она не будет переходить от прадеда к деду, от отца к сыну. Землю будут покупать исключительно те, кто имеет огромные средства, фермер им не конкурент в большинстве случаев", - пояснил Вадим Ивченко.

Парламентарий предупредил, что Украина может повторить неудачный опыт открытия рынка земли других стран, в частности - Грузии.

"Посмотрите на опыт Грузии: в 2005 открыли, в 2013 поняли, что это преступление - и заблокировали. Затем воевали с Конституционным судом, который в 2014 году постановил, что мораторий не конституционный. Затем изменили Конституцию таким образом, чтобы земля не на рынок пошла, а в обращение - от фермера к фермеру. Я уже не говорю о тех столкновениях юридических компаний, которые покупали землю в Грузии из Ирана, Кувейта, Саудовской Аравии, которые происходят и сейчас", - отметил Ивченко.

Дополнение

Ранее нардеп Вадим Ивченко поставил украинской власти пять критически важных вопросов об открытии рынка земли.