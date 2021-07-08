Шмыгаль: результаты украинских реформ могут быть представлены на следующем саммите НАТО в Мадриде

КИЕВ. 8 июля. УНН. Результаты украинских реформ могут быть представлены уже на следующем саммите НАТО, который состоится в Мадриде. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы приветствуем декларацию по результатам саммита НАТО в Брюсселе 14 июня этого года. Украина осознает необходимость внутренних трансформаций для эффективного внедрения реформ в секторе безопасности и обороны Украины. Результаты наших реформ могут быть достойно представлены в ходе следующего саммита НАТО в Мадриде”, — подчеркнул премьер-министр Украины.

Детали

В частности, во время вступительной сессии конференции, премьер представил “стратегию реформ в Украине — 2030”. Он отметил, что в основе стратегии лежат ключевые принципы:

экономическая свобода;

национальная безопасность;

верховенства права;

развитие общества;

эффективное управление;

“Сегодняшний день был посвящен обсуждению реформ в Украине, в частности: шагов улучшения деловой и инвестиционной среды; соответствующей дерегуляции рынков, внедрения земельной реформы, дальнейшей трансформации банковского и финансового секторов, реформы государственных предприятий и приватизации, антикоррупционной реформы, комплекса экономических и финансовых безопасности правовых и социальных реформ. Мы обсудили возможности регионального и международного политико-экономического сотрудничества”, — добавил премьер-министр.

Добавим

Специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что перечня конкретных реформ, которые должна ввести украинская сторона для вступления в Альянс, нету. Он отметил, что только выполнения условий недостаточно.

Ответная реакция появилась после того, как президент Владимир Зеленский в Вильнюсе заявил, что Украина хочет получить исчерпывающий перечень реформ, выполнение которых позволит перейти к следующему этапу интеграции с НАТО.

В частности, он отметил, что речь идет о согласованных НАТО критериях или “маркерах”, по которым в дальнейшем будет оцениваться успешность реформ в Украине и ее готовность к членству.



Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украине нужно предоставить четкие планы, по которым она будет двигаться в направлении членства в Евросоюзе и НАТО.