Письмо с цитатой из "Трех мушкетеров", э-декларирование и поведение: НАПК предлагает КСУ уволить судью Слиденко

КИЕВ. 8 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики Конституционного Суда Украины относительно неэтичного поведения судьи КСУ Игоря Слиденко. Копию письма обнародовало само НАПК, передает УНН.

Цитата:

"НАПК обратилось к Постоянной комиссии по вопросам регламента и этики КСУ относительно неэтичного поведения судьи КСУ Игоря Слиденко... Судья КСУ Игорь Слиденко неоднократно нарушал этические принципы, а потому должен быть уволен", - заявили в НАПК.

Детали

В НАПК привели примеры, которые, по их мнению, отображают такие действия Слиденко:

Подготовка судьей решения КСУ о неконституционности э-декларирования в условиях конфликта интересов. Указано, что после того, как НАПК указало КСУ на админпротоколы на Слиденко о нарушении им требований антикоррупционного закона, последний подал заявление о самоотводе по указанному делу. "Однако, во время заседания Игорь Слиденко проголосовал "против" удовлетворения этого заявления и заявления о его отводе от представителя Президента в КСУ. То есть, хотя Слиденко не мог быть объективным в рассмотрении этого дела, он не отказался участвовать в соответствующем заседании КСУ и 27 октября 2020 года проголосовал за признание норм закона неконституционными", - отметили в агентстве.

Письмо Слиденко в адрес работника НАПК с цитатой из романа Александра Дюма-отца. "Сразу после принятия упомянутого решения КСУ, 27 октября 2020 года, Игорь Слиденко отправил электронное письмо на адрес работника НАПК, который вручал ему протокол... Письмо было отправлено на французском языке. Его перевод на украинский следующий: "А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь! Александр Дюма. Три мушкетера. PS Так мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.", - рассказали в НАПК. В нем в НАПК видят "угрозу".

Многочисленные заявления Игоря Слиденко в СМИ, свидетельствующие, как указали в НАПК, о возможном нарушении этических прнципов.

"Итак, на основании ст. 21 Закона Украины "О КСУ" НАПК просит Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ привлечь Игоря Слиденко к дисциплинарной ответственности путем увольнения его с должности судьи КСУ", - подытожили в НАПК.

Дополнение

8 октября 2020 года судья Игорь Слиденко заявил о давлении и подал заявление об увольнении. Однако, до сих пор КСУ не принял решения относительно этого заявления, на что обратили внимание в НАПК.