"ЗА БУДУЩЕЕ" отзывает своего депутата с ВСК до момента исключения из нее Кузьмина

КИЕВ. 8 июля. УНН. Народный депутат Украины Игорь Гузь (группа “Партия “ЗА БУДУЩЕЕ”) приостановил участие в составе парламентской ВСК Верховной Рады по расследованию возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении партии “ЗА БУДУЩЕЕ”.

Решение принято из-за участия в работе комиссии народного депутата, члена депутатской фракции “ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ” Рената Кузьмина, который занимал должность заместителя генпрокурора во времена Виктора Януковича.

Напомним, что указанная ВСК была создана в парламенте 19 мая. В состав Комиссии избран 11 народных депутатов, в том числе Игоря Гузя как представителя депутатской группы “Партия “ЗА БУДУЩЕЕ”. Этим же постановлением на должность заместителя председателя ВСК был избран народный депутат Кузьмин. 6 июля 2021 года состоялось первое заседание ВСК.

“Учитывая предмет деятельности ВСК, избиратели партии “ЗА БУДУЩЕЕ” и региональные партийные организации крайне негативно восприняли факт одновременного присутствия и перспективу совместной работы в Комиссии представителя депутатской группы “Партия „ЗА БУДУЩЕЕ“ с представителем ОПЗЖ Ренатом Кузьминым, который на момент революции достоинства был членом команды Виктора Януковича, осужденного в Украине за государственную измену. При этом сам Кузьмин считает революцию достоинства государственным переворотом”, — об этом говорится в заявлении партии “ЗА БУДУЩЕЕ”.

После проведения соответствующих политических консультаций партия “ЗА БУДУЩЕЕ” приняла решение о приостановлении участия представителя депутатской группы “Партия “ЗА БУДУЩЕЕ” в работе указанной ВСК до момента исключения из нее народного депутата Рената Кузьмина. В партии также отметили, что считают невозможным пребывание господина Кузьмина в составе этой комиссии и предоставления ему доступа к государственной тайне в пределах компетенции ВСК.