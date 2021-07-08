Закон о коренных народах направили на подпись Зеленскому

КИЕВ. 8 июля. УНН. Принятый парламентом законопроект №5506 о коренных народах Украины направили на подпись Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Законопроект подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 8 июля, сегодня же он направлен на подпись Президенту.

Что было ранее

Верховная Рада Украины приняла законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5506 "О коренных народах Украины". "За" проголосовали 325 народных депутатов.

В частности, в законопроекте определяется, что коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Коренными народами Украины, что сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Впоследствии стало известно, что Россия инициирует в Парламентской ассамблее Совета Европы резолюцию "о нарушении прав нацменьшинств в Украине" - из-за закона о коренных народах.