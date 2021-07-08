Дело МН17: суд в Гааге отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика и приостановил слушания до 6 сентября

КИЕВ. 8 июля. УНН. Окружной суд Гааги в четверг, 8 июля, отклонил ходатайство защиты о допросе американского разведчика, составившего отчет о катастрофе Боинга МН17 над Донбассом в 2014 году, и приостановил слушания по существу до 6 сентября. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Ранее защита гражданина России Олега Пулатова (позывной Гюрза) обратилась в суд с ходатайством допросить американского эксперта, который был одним из авторов меморандума по спутниковым снимкам, на которых якобы зафиксирован запуск ракеты по самолету рейса MH17.

Так, в суде напомнили о поручении в 2020 году следственного судьи запросить у США спутниковые снимки района катастрофы. В свою очередь, американская сторона отказалась, объяснив это тем, что ранее вся возможная информация была предоставлена разведке Нидерландов.

Таким образом, суд приходит к выводу, что США не предоставят никакой другой информации, и по этой причине ходатайство о допросе американского разведчика отклонено как бессмысленное.

Согласно составленному американским разведчиком отчету, разведке Нидерландов была передана вся информация.

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Кроме того, суд также отклонил просьбу защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" по поводу их расследования катастрофы.

Также сообщалось об отклонении просьбы стороны защиты допросить бизнесмена Игоря Коломойского в качестве свидетеля по делу о катастрофе. Адвокат Олега Пулатова сообщала, что в материалах дела есть информация о видео, где Коломойский признается в причастности к катастрофе.

Слушания по делу о катастрофе MH17 в нидерландском суде приостановили до 6 сентября.

Контекст

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018-го Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года.

Слушания по существу начались 7 июня.

Так, до 10 июня суд обсуждал материалы дела, предоставленные прокуратурой Нидерландов - фото и видеоматериалы, а также перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей.

Также на предыдущих заседаниях суд перешел к обсуждению роли обвиняемых по делу. Ими являются Игорь Гиркин с позывным "Стрелков", Сергей Дубинский ("Хмурый"), Олег Пулатов ("Гюрза") и Леонид Харченко ("Крот"). В частности, был обнародован ряд телефонных разговоров между обвиняемыми, которые среди прочего обсуждали Бук, из которого в результате и был сбит самолет.

18 июня суд в Нидерландах завершил демонстрацию всех доказательств по делу об MH17.

Подробно обсуждалась роль Игоря Гиркин, одного из подозреваемых. Сторона обвинения пыталась опровергнуть утверждение стороны защиты о том, что их доказательства содержат дезинформацию.