Гармаш заявил о давлении представителя ОБСЕ на украинскую делегацию в ТКГ

КИЕВ. 8 июля. УНН. Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу посол Хайди Грау во время заседания ТКГ оказывала давление на украинскую делегацию. Об этом в эфире "Украина 24" заявил Сергей Гармаш, представитель Украины в ТКГ, передает УНН.

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“К сожалению, заблокированной остается работа политической подгруппы. Вчера спецпредставитель председательствующий в ОБСЕ госпожа Хайди Грау на мой взгляд, недопустимо давила на руководство нашей делегации, для того, чтобы представители переселенцев, то есть представители ОРДЛО от Украины не присутствовали на переговорах политической подгруппы. Она хотела, чтобы ОРДЛО представляла только российская сторона. Наша делегация на это не соглашается”, - отмечает Гармаш.

Детали

По его словам, Хайди Грау аргументирует это тем, что необходимо разблокировать работу политической подгруппы. Однако она считает, что присутствие украинской стороны является причиной ее блокировки.

“Но при этом интересно, что она не попросила ту сторону убрать судимую за терроризм в Украине Майю Пирогову, и таким образом разблокировать работу политической подгруппы, тем более что представители ОРДЛО от Украины уже год работают в политической подгруппе и никаких проблем с этим не было”, - добавил представитель ТКГ.

Гармаш также отметил, что по его информации Хайди Грау покинет ТКГ после заседания, которое пройдет 22 июля. Следующим представителем, по его словам, может стать человек из Финляндии.

Напомним

Ранее Хайди Грау заявила, что в районе проведения операции Объединенных сил повышается общее количество нарушений и ухудшается ситуация безопасности на участках разведения сил и средств и вблизи них.